FOTOS. Después de ganar el Oscar, Rami Malek sufrió una aparatosa caída

El 24 de febrero sin duda fue la noche de Rami Malek, pues triunfó en los Oscar 2019, y aunque estuvo empañada por una gran caída, no lo detuvo para celebrar.

Obtuvo el premio como "Mejor Actor" gracias a su papel en Bohemian Rhapsody.

Después de coronarse como ganador y de dar su emotivo discurso, se cayó frente al escenario cuando regresaba a su asiento y debió ser asistido por los paramédicos.

El actor agradeció a su madre, a su novia Lucy Boynton y a Queen.

Aunque el complicado momento no se vio en televisión, fue captado por las cámaras de los fotógrafos. El intérprete cayó desde las escaleras del Dolby Theatre en Los Ángeles hacia el público.

Mientras caía, Malek hizo todo lo posible para sujetar la estatuilla dorada.

De inmediato fue tratado por el personal de emergencia en una butaca de la primera fila y después lo llevaron a rápidamente a un sector más privado detrás del escenario.

A pesar del percance, la estrella no pareció haber sufrido ninguna lesión cuando habló con la prensa después de la ceremonia, y tras celebrar con un botella de champán su gran triunfo.

