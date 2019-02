Exempleada de Michael Jackson revela detalles de los "abusos sexuales a niños"

Adrian McManus, quien trabajó durante 1990 en la casa del cantante como empleada domestica, confirmó los señalamientos en contra de Michael Jackson por comportamientos inadecuados con menores de edad en su propiedad.

En las cercanías del décimo aniversario del fallecimiento del cantante, han revivido las acusaciones por abuso infantil en su contra.

MICHAEL JACKSON’S MAID | The woman who saw everything reveals what really happened inside Neverland. Her only TV interview this Sunday on #60Mins. pic.twitter.com/YGDW3mI2oL

