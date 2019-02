La razón por la que Kate Middleton no asistió al baby shower de Meghan Markle

Hace unos días, Meghan Markle fue vista entrando al hotel The Mark, al noreste de Manhattan, en Nueva York. Esto despertó sospechas sobre un posible baby shower organizado por las amigas de la actriz en Estados Unidos.

La duquesa de Sussex se ha mostrado muy emocionada por el nacimiento de su primogénito, aunque ha tratado de ser muy discreta y mantener los detalles del nacimiento del bebé en privado. Algo que no es privado y que constantemente se mantiene en boca de los fans de la realeza es la relación entre Meghan y Kate Middleton. Existen especulaciones en las que se asegura que ellas no se llevan bien y prueba de ello podría ser que Middleton no asistió al baby shower. ¿Por qué?

¿La razón?

Los seguidores de Meghan se percataron que Middleton no asistió al baby shower, lo que ayudó a levantar las sospechas sobre su supuesta rivalidad. Aunque la lista de invitados era bastante exclusiva, se esperaba que Kate sería una de las principales en el listado.

Para sorpresa de muchos, la duquesa de Cambridge tuvo una buena excusa para no participar en el evento. La razón es que estaba disfrutando de unas vacaciones secretas con su familia. Según reveló el portal The Sun, los hijos del príncipe William y Kate están de vacaciones de la escuela, por lo que aprovecharon la ocasión para viajar todos juntos a la nieve y disfrutar de un tiempo de calidad.

Entre las celebridades que asistieron al baby shower en Nueva York estuvieron Serena Williams, Amal Clooney y Jessica Mulroney. Se espera que Meghan participe en otros baby showers en el futuro, especialmente algunos organizados Londres, a los que Kate pueda asistir.