Filtran los mensajes "acosadores" de Irina Baeva a Geraldine Bazán

Me veo en la necesidad de compartir realmente como sucedieron las cosas, decido no callar más, lo hice antes por mis hijas hoy hablo por ellas para protegerlas de quién sin escrúpulo alguno me acoso ciberneticamente y se burlo de mi como mujer, otra mujer. Así sucedieron las cosas, quiero dejar claro quién es quién en esta historia. Sin temor, por que hablo con la verdad y sinceramente. Dejare este video en mis redes por unos días solamente. La finalidad? Crear un precedente por el bienestar de mis hijas Gracias!