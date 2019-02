Andy Anderson, exintegrante The Cure, tiene cáncer terminal

El exbaterista de la banda británica The Cure, Andy Anderson, informó a sus fanáticos que padece de cáncer terminal. En un mensaje publicado en Facebook, el famoso reveló su diagnóstico.

En el mensaje expuso sus deseos por evitar que su familia tenga que cuidar de él en caso de llegar a estado vegetativo. De acuerdo con Anderson, odiaría hacerlos pasar por esta terrible situación.

"La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme con ustedes en los próximos días con respecto al resultado. Por favor, no se desanimen, sean positivos", señala el texto.

Desde su publicación, hecha el domingo pasado, miles de usuarios han compartido la noticia en redes sociales, brindando su apoyo a la distancia. Laurence "Lol" Tolhurst, ex baterista y tecladista de la banda, también se solidarizó con él.

"El papá de Andy era boxeador, ahora Andy está en la pelea de su vida. He hablado con él, esta tan optimista y tranquilo como cualquiera que enfrenta lo mismo que él. Envía luz, envía amor, envía lo que creas que ayudará a mi amigo en la batalla real que ahora enfrenta. Te amo señor A.", decía su mensaje.

Andy’s Dad was a boxer, now Andy is in the fight of his life. I’ve talked to him, he’s as upbeat and calm as anyone I’ve ever talked to facing what he’s facing. Send light,send love, send whatever you believe will help my friend in the battle royal he now faces. Love you Mr A.

— Lol Tolhurst (@LolTolhurst) February 19, 2019