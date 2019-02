Actores porno exigen paro laboral ante peligro de contagio masivo de VIH

La industria del cine para adultos se ha puesto de cabeza luego de que se filtrara el rumor de que el actor Nacho Vidal vive con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).

Esto provocó un caos y encendió la alarma entre sus colegas que trabajaron con él.

Una de las colegas, Dianariussx de 18 años, vivió con temor pues al escuchar la noticia no pudo ocultar su preocupación. El 7 febrero ella grabó una cinta con Vidal sin usar protección.

La joven actriz expresó su indignación con el actor por no hablarle sobre su estado de salud y ya alista una demanda en su contra.

"Quiero denunciar directamente a Nacho Vidal, porque mi nombre ha sido difundido sin mi permiso… Todo el mundo que está en este gremio sabe que yo he grabado con él; por tanto, puedo tener el VIH y, por tanto, ha manchado mi nombre y el de la industria", dijo Dianariussx a un medio español, agregando que después de esto dejará la industria y se dedicará a estudiar.

Desde que entran en esa industria, los actores piden una regulación que los proteja de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), uno solo de ellos es capaz de contagiar en tres países con tan sólo 72 horas.

Por eso varios famosos han decidido paralizar sus labores a través de la campaña #WeStoppedXXX, con la que alzaron su voz de protesta y reclaman que se aclare lo ocurrido con Nacho Vidal, quien hasta ahora no se pronuncia al respecto.

Ellos hicieron un llamado para detener todos los rodajes en Europa durante al menos 28 días, también piden que absolutamente todo aquél que trabaje en la industria se realice pruebas.

#WeStoppedXXX with the 8 week moratorium get tested NOW and big positive vibes out to those who are affected, #StaySafe NOT JUST SHOOTS BUT CONTENT TOO.. glad I have the vanilla job at times like these 🙌🏼

— LouiseLeeXXX (@LouiseLeeXXX1) February 16, 2019