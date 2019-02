Cali y El Dandee: “Todos hemos estado en la ‘friend zone’”

Cali y El Dandee estrenaron nuevo sencillo el pasado 14 de febrero, un tema que se titula “Ay Corazón” y que rápidamente ha escalado en las listas de posiciones a nivel internacional. El video oficial del tema ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones en YouTube. El dúo colombiano entregó su corazón en esta canción que promete convertirse en un éxito, al igual que otros temas de los artistas como “Sirena” o “La Estrategia”.

Publinews conversó con Mauricio y Alejandro Rengifo acerca de la historia de este nuevo sencillo y sus consejos para sanar un corazón roto y "olvidar" a un examor. ¡No te pierdas la entrevista!

Conversando con Cali y El Dandee

Háblenos de "Ay Amor". ¿Cuál es la historia detrás del tema?

Este es nuestro primer lanzamiento del 2019 y estamos muy felices con el resultado. “Ay Corazón” es un tema que habla sobre los corazones rotos y el despecho, pero cuando escuchas la canción, también es esperanzadora. Al final, todos nos recuperamos y reparamos. En el video quisimos representar la idea de un corazón que se sale del cuerpo y que personifica los sentimientos.

¿Por qué decidieron lanzar la canción justo en el Día del amor?

Precisamente nuestra meta era explicar que cuando a uno le rompen el corazón, la solución está dentro de uno mismo. Queremos cantarle a los enamorados, pero también a las personas que no la están pasando bien: A los despechados. Debemos aprender de los errores del pasado y hablarle a nuestro corazón. El despecho es algo que le pasa a muchísima gente.

Quisimos compartir la canción en esta fecha para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estar con la persona que les gustaría.

"Es una oda para los que están solos en San Valentín"

En el clip, el corazón es un personaje animado. ¿Por qué decidieron hacerlo así?

En el video pueden ver cómo el corazón se separa del cuerpo del personaje y convive con él. El corazón busca diferentes maneras de superar la decepción amorosa y es el personaje el que lo guía a superarlo. La historia termina con un final muy bonito y esperanzador. Queríamos hacer un video que fuera divertido y que expresara bien la idea.

¿Tienen algún consejo para sanar un corazón roto?

Es un tema muy personal y es fácil aconsejar cuando uno no lo está viviendo. Las personas deben encontrar un catalizador, que en nuestro caso es la música. Nosotros escribimos para la gente que muchas veces no puede decir lo que siente. No escribimos solamente sobre nuestras experiencias, buscamos contar la historia de personas que no conocemos, pero que entendemos lo que están viviendo.

¿Qué piensan de la famosa 'friend zone'?

La friend zone es igual de dolorosa que un despecho, es una historia de amor más. Actualmente hay mucha comedia en torno a este concepto, pero en realidad todos hemos estado en la friend zone. Lo mejor que uno puede hacer si llega a la zona del amigo es buscar a otra persona.

¿Qué sienten de saber que el video de "Ay Corazón" ya cuenta con más de 11 millones de visualizaciones?

Más que los views (vistas), nos gusta ver y leer los comentarios que nos dejan los fans. Sus mensajes son súper importantes para nosotros porque nos permiten seguir haciendo bien nuestro trabajo. Se siente increíble.

¿Qué viene para Cali y El Dandee en el 2019? ¿Tienen planes de venir a Guatemala?

Este año venimos con mucha música y queremos tener lanzamientos muy diferentes entre sí. Queremos visitar muchos países y definitivamente tenemos que ir a Guatemala porque los fans son muy importantes para nosotros.