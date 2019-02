Revelan identidad y la verdad de "los novios" que cancelaron boda por "Exponiendo infieles"

Hace unos días la conductora Lizbeth Rodríguez, famosa por el programa "Exponiendo infieles" que se transmite a través de YouTube, rompió en llanto arrepentida y pidió perdón luego de arruinar una boda en la última emisión del programa.

Durante el capítulo 64 del programa, ella interrumpió la sesión fotográfica de una pareja que estaba a punto de casarse.

"Que sea lo que Dios quiera", dijo antes de sorprender a los novios.

Tras descubrir que el novio, llamado Alejandro había sido infiel a Mónica con su prima en varias ocasiones y desatar una gran pelea entre ambos, la conductora dijo en sus redes sociales que estaba pensando continuar en la emisión.

Su culpa siguió viva y realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que apareció llorando y balbuceando:

"Ya les pedí disculpas y ya sé que tal vez se salió todo de control. Al final del día es un trabajo, esto es lo que hago".

Pero ésta no ha sido la única polémica que se ha desatado respecto al programa, pues desde su inicio hay quienes aseguran que todo es montado y falso.

La verdad de todo

En redes sociales circula una publicación que revela la supuesta identidad de los “novios” del último capítulo de la emisión, lo que pondría en duda la fidelidad del programa y por ende a todo el canal en general.

"Amigos hoy ocurrió una tragedia😔para que dejen de compartir los videos de Exponiendo infieles, se veían tan reales😔 Resulta que el último vídeo de badabun se hizo súper viral entonces como soy una acosadora de primera busque el perfil del chavo llamado "Alejandro" me metí a las fotos y revise cada uno de los perfiles a los que seguía, entonces me di cuenta que la tal Mónica se llama "Dana Dorel" me metí al perfil de Dana para checar si era ella y si tenía una prima llamada Jessica y me di cuenta que no era su prima si no su amiga en común y entonces me di cuenta que Jessica se llama "Alexis" me metí a revisar el perfil de Alexis para ver si era ella y efectivamente era ella, viendo sus fotos me di cuenta que tenía vato, entonces decidí mandarle mensaje al novio y me di cuenta que todo es Fake".