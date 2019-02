Lester Godínez: "La marimba es un instrumento para apreciar y disfrutar"

Lester Homero Godínez Orantes es un polifacético músico autodidacta. Nació en Taxisco, Santa Rosa, el 29 de marzo de 1953.

Es Licenciado en Música y se ha desempeñado en distintos campos de la cultura y la música, incluido investigación, composición, interpretación y docencia.

Tiene más de 50 años de experiencia en la proyección artística nacional e internacional de la marimba guatemalteca.

Para celebrar el Día de la Marimba, el maestro Godínez o "el macizo" como lo conocen en el mundo artístico, ha sido el Editor Invitado.

Desde que trabajo en Publinews Guatemala he tenido infinidad de entrevistas, pero hoy me dieron la oportunidad de hacer la más importante para mi.

Pude conversar con mi papá desde el tramo profesional y como su hija he visto su lucha y trabajo constante para llevar a lo más alto el instrumento nacional.

La marimba ha sido un hijo más de él, y aunque le ha dado las satisfacciones más grandes, tanto en el país como en el extranjero, también momentos amargos.

Sin embargo, ver los éxitos que ha cosechado y los desvelos que ha pasado para lograrlo ha sido una inspiración para mi.

Es un honor y privilegio para mi llevarles esta entrevista para conocer en resumen lo que han sido más de 50 años de carrera, desde que se enamoró de ella.

Su compañera en todo momento

¿Cómo fue que se enamoró de la marimba?

Desde muy pequeño ya tenía una predisposición de amor a la patria, por lo que cuando mi señor padre me regaló una marimbita artesanal (de las que venden en el mercado), fue como un encuentro esperado, y fue amor inmediato.

¿A qué edad tuvo su primera marimba?

Cuando tenía 10 años de edad

¿Cómo surge el concepto Marimba de Concierto?

Cuando mi relación con la marimba había cuajado, observo que había caído en un rol de amenización, y como he dicho “la marimba había sido relegada al rincón del salón de baile”. En ese lugar no recibía el reconocimiento de respeto que merecía como símbolo de identidad.

Estudiaba en el Instituto Técnico Vocacional, a los 17 años, y había conformado un grupo de marimba; el señor director de entonces me pidió que “amenizáramos la velada de aniversario” y yo le dije, que con gusto participaríamos en dicha velada, pero como punto de programa. La costumbre era que la marimba amenizara. Ahí surge la propuesta como "marimba de concierto", que condiciona al escucha a permanecer sentado y escuchar, apreciar el trabajo del músico.

Quería colocar el instrumento en un escenario para que se pueda apreciar y disfrutar. No queríamos que se siguiera viendo solo para bailar

Lleva más de 40 años trabajando para dignificar la marimba, ¿a qué obstáculos se ha enfrentando?

La inercia de la sociedad que es verla amenizando, pues ello ocurrió durante décadas. Normalmente han sido los mismos guatemaltecos los que han intentado retroceder a dicho rol a la marimba. Desde la aplicación de concierto con la fundación de la Marimba Nacional de Concierto en junio de 1975, particularmente los funcionarios públicos han insistido en mantener el rol de amenización, por lo que, por mantener los principios, tuve que renunciar de distintas instituciones, incluyendo del INGUAT, en 1997.

El funcionario público quiere utilizar a la marimba para su prestigio personal, en función política. hasta hoy se abusa de los marimbistas en las institucionales. Incluyendo la Universidad de San Carlos, donde como jefe del Centro Cultural tuve que sufrir presiones del Director de Extensión Universitaria, para que la Marimba de Concierto de la USAC amenizara: “sería el último en autorizarlo”, le dije a mi jefe en alguna ocasión, “cuando yo soy el impulsor de dicho concepto”. Estas actitudes de defensa de los principios siempre me generaron desacuerdos y disgustos con las autoridades o incomprensión de los mismos, pues lo han tomado como rebeldía.

¿Cuántas composiciones tiene en su haber?

En realidad no son muchas, no superan las 50 composiciones, pero también introduje la clasificación del son e inicié un nuevo género de son, el Son de Proyección Folklórica, al que pertenecen por ejemplo, El Sembrador, Nim K’ij (Gran día), Maltiox Chelá Nan (Gracias a Usted Madre), Rabin Ajau (Hija del Rey), Poc El Zambullidor, Santo Tomás Chuwilá, La Pedrera, Santa María Nebaj, etc.

¿Qué logros y satisfacciones le ha dado la marimba?

Primero, que se ha logrado un mayor respeto por ella y por el gremio marimbístico. Segundo, el Estado ha incorporado el concepto con la creación de diversas marimbas de concierto, algunas creadas por este servidor, como la Marimba de Concierto de Bellas Artes (1979), Marimba de Concierto del Ministerio de Cultura y Deportes (1989), Marimba Folklórica y de Concierto del Inguat (1991), Marimba de Concierto de la Presidencia (1998), Marimba de Concierto del Palacio Nacional (2005), todas creadas por este servidor; Marimba Femenina de Concierto, de la cual se me considera padrino, Marimba de Concierto de la USAC, Marimba de Concierto de la Municipalidad de Quetzaltenango, y en el extranjero, Marimba Latinoamericana de Concierto (creada durante el Seminario de Fladem en Buenos Aires, Argentina en 2016, la Marimba de Concierto Oxib K’ajau y Marimba de Concierto de las Américas, en Chicago, Estados Unidos. El ensamble con el cuarteto Fulfillment de Taichung, Taiwán, que en Youtube ya lleva más de 380 mil visualizaciones.

Háblenos de la proyección de la marimba en el exterior

Para mi satisfacción, he llevado a la marimba a distintos países de América, Asia y Europa, tales como Alemania, Austria, España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Noruega, Suecia, Rusia, Serbia y Croacia (entonces Yugoslavia), así como también Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Venezuela, Centro América, Israel, Kasajistán, Taiwan y Japón. Incluye la participación en festivales como Sunfest en London, Ontario,

El Festival Internacional de Marimba en Minneapolis, Minnesota en 2010, diversos Festivales Internacionales de Marimbistas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México, desde 1999, Festival Mesoamericano de la Marimba en 2015, en Comitán, Chiapas, el Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato, México.

Destaca el concierto privado ante San Juan Pablo II (entonces Papa Juan Pablo II), en Castelgandolfo, Italia, y la gira de conciertos por Japón en 1994, etc.

Cuéntenos del Instituto Nacional de la Marimba, un proyecto que nació de usted

Era importante que además de la difusión de un nuevo rol de interpretación y proyección de la marimba (Marimba Nacional de Concierto), debían considerarse la formación de un nuevo marimbista con la creación de la Escuela Nacional de la Marimba, cuyo edificio ha sido recién inaugurado, aunque ha resultado insuficiente, pues también merece reconocimiento de los grandes antecesores como Sebastián Hurtado, creador de la Marimba de Doble Teclado, su brillante descendencia como los maestros Celso, Arnulfo, Rocaél, David, Wotzbelí, etc. así como la familia Bethancourt, encabezada por los maestros don Luis Francisco y Don Mariano Bethancourt (26 de junio de 1810), en fin, tantos baluartes de la marimba, por lo que resulta importante la creación del Museo Nacional de la Marimba, y tantas otras dependencias, todas agrupadas en un gran proyecto denominado Instituto Nacional de la Marimba.























¿Cómo surgió el libro “La Marimba: un estudio histórico, organológico y cultural"?

Surge a raíz del desempleo que me ocurrió luego de mi renuncia del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT en 1997-98: tuve la oportunidad de contar con mi primera computadora y comencé a “bajar” archivos de toda mi experiencia con la marimba, al principio, 10 páginas, luego 25, luego 40, etc. Cuando llevaba más de 100, entonces pensé en un libro.

Reconozco el apoyo de las licenciadas Sagrario Castellanos, entonces gerente del Fondo de Cultura Económica, pero reconozco como mis madrinas a Carmen Matute y Margarita Carrera, quienes intercedieron por mi trabajo. Así se publicó la primera edición en el año 2002, bajo e nombre de “La Marimba guatemalteca, antecedentes, desarrollo y expectativas”.

¿Qué opina de que actualmente la marimba se adapte a cualquier genero musical?

La marimba, en cualquiera de sus formatos, es un instrumento muy versátil, por lo que es susceptible de interpretar cualquier género musical. En 2013, se logró un patrocinio de un banco muy importante, y propuse un certamen denominado “Un Toque de Marimba”, con el objeto que los jóvenes inmersos en el rock y otras formas juveniles, le pusieran un toque de marimba a sus agrupaciones. Los 10 finalistas aún se encuentran en internet. La idea es que todas las generaciones se acerquen al sonido de la marimba y lo incorporen en sus aficiones.

A fondo

¿Quién es Lester Godínez, cuando no hace música?

Me resulta difícil abstraerme de la música, aún cuando estoy con lo más preciado, mi familia, mi esposa María Luisa y mi marimba de hijos, siempre estoy con pensamientos musicales o con proyectos. Tengo tres agrupaciones muy activas, como Marimba Nacional de Concierto, The Jazz Train big band, Marimba Jazz Band, y últimamente, Lester Godínez y su orquesta, como orquesta de baile, estrenada con mucho éxito en la fiesta antañona de San Raymundo, Guatemala.

Hasta hoy ¿cuál considera que ha sido su logro más grande?

Aunque estoy satisfecho con mis logros, está pendiente con la creación del Instituto Nacional de la Marimba, al que consideraría mi logro más importante. Ya la arquitecta Melissa Godínez (que por cierto, no es mi pariente, pero aprecio su trabajo, es hija del maestro Jorge Godínez “Orejas”, músico de rock y escritor), presentó como tesis de graduación el desarrollo arquitectónico del Instituto Nacional de la Marimba, por lo que no estaría lejos su realización.