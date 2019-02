Sergio Goyri fue despedido de Telemundo por sus críticas "racistas" a Yalitza Aparicio

View this post on Instagram

Ante el escándalo suscitado a raíz de un video donde el actor se refiere a Yalitza Aparicio con un insulto racista se ha especulado que Sergio Goyri fue despedido y que han quedado suspendidos sus proyectos en la cadena Telemundo. Parece ser que en Telemundo no comulgan con la opinión del actor mexicano y supuestamente fue vetado indefinidamente por la televisora, para no verse afectada su imagen en relación al discurso racista de Goyri. El actor Sergio Goyri paricipa en la serie “Señora Acero” y “Falsa Identidad”, y ha trascendido que se preparaba para un nuevo proyecto, el cual sería estrenado a mediados de este 2019, según recoge el portal Soy Carmín. Asimismo, según el portal, Telemundo anteriormente suspendió el proyecto de dos presentadores de televisión que emitieron burlas contra un equipo de futbol coreano, al referirse a sus ojos rasgados.