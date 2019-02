Conductora de Fox Sports se tomó fotos desnuda por una buena causa

View this post on Instagram

YAAAAA ESTAAAA LISTA LA SESIÓN QUE PREPRAMOS MIS AMIGAS Y YO PARA @amorsinraza ❤️❤️❤️ . . . Ella es “Pizza” tiene 2 años aproximadamente, fue encontrada atropellada sin poder caminar con sus dos patas rotas en Querétaro, La encontró @hijadelchocolate y me contacto para que la ayudara por que no tenia más recursos y ella necesitaba una operación 🙌🏼 @myrnamore llegó por ella hasta Querétaro y la llevamos inmediatamente a el dr . Ahí la operaron y ahora está en mi casa recuperándose ❤️ busca hogar y donde pasar su vida 🙌🏼…. por favor no los ignores más , ayúdalos y busca las maneras de sacarlos adelante. Con la compra de estas fotos ayudas a más perros como “Pizza” . . Todo lo que hago es por ellos y para ellos. Y en esta ocasión mis amigas @saraecavazos @luzrramos @karenkaanel @pauzenil_mx @yesica_nena1 @hijadelchocolate y @jula0319 decidieron acompañarme y mostrarse como Dios las trajo al mundo por los perros❤️ todos los perros en las fotos buscaban o buscan hogar , son casos reales de perros que o nacieron en el momento “equivocado “ o que fueron sacados de las calles ❤️ todo eso gracias a donaciones, mi dinero y tiempo que me encanta dedicárselos a ellos ❤️ por eso hoy 14 de Febrero regálales a los perritos olvidados ,una oportunidad de salir de las calles , de ser rescatados de el maltrato o simplemente de tener una mejor calidad de vida … está en tus manos y en un click ayudar a salvar a muchos más ❤️ . . La sesión completa puedes conseguirla en www.amorsinraza.org . . . GRACIAS @photomoro por las fotos y la paciencia al tomarlas con los perritos 🙌🏼 . . . GRACIAS @pashminas.con.causa por la Pashmina que lanzaron especialmente para @amorsinraza con el motivo del día de SAN VALENTÍN ♥️ si quieren conseguirlas sigan su cuenta y tienen envíos a todo el pais ♥️ un porcentaje también se irá a los perritos de @amorsinraza