La cíborg "Alita" domina las taquillas norteamericanas

La película de ciencia ficción "Alita: Battle Angel" está liderando la taquilla norteamericana este fin de semana, según estimaciones preliminares de la industria divulgadas este domingo.

La cinta de animación en la que Rosa Salazar presta su voz a "Alita", un cíborg casi más humano que máquina, recaudó 27,8 millones de dólares entre el viernes y el domingo en cines de EEUU y Canadá, según la firma especializada Exhibitor Relations. Y se espera que consiga otros 5,2 millones este lunes, cuando se celebre el Día de los Presidentes, feriado en Estados Unidos.

Esta adaptación de un manga japonés fue dirigida por el director estadounidense Robert Rodriguez y producida por una figura de trayectoria en Hollywood, James Cameron. El proyecto, iniciado hace 20 años, deberá mantener un buen ritmo de recaudación para compensar su considerable presupuesto de 170 millones de dólares.

La película superó al frente de la taquilla a "La gran aventura Lego 2", que recaudó 21,2 millones de dólares entre viernes y domingo, y podría alcanzar hasta 27,3 millones sumando las entradas del lunes festivo.

En tercer lugar quedó "Isn't it romantic?", una parodia de película romántica con la actriz australiana Rebel Wilson, con una recaudación prevista de 16,5 millones de dólares entre viernes y lunes.

"What Men Want", una comedia que reversiona con cambio de género la cinta de los 2000 "What Women Want", bajó desde la segunda a la cuarta posición con un total de 12,6 millones de dólares previstos en cuatro días en las pantallas. La película protagonizada por Taraji P. Henson trata sobre una agente deportiva que consigue saber lo que piensan los hombres.

El quinto lugar fue para "Feliz día de tu muerte 2", con 9,8 millones entre el viernes y el domingo y 11,5 millones, si se incluyen las previsiones del lunes. La cinta que protagoniza Jessica Rothe tuvo un costo bajo que ya ha recuperado: 9 millones de dólares.

