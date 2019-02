Regina King siente “extra especial” su nominación al Oscar

Regina King ha ganado dos Emmy más, ha sido aclamada por sus papeles cautivadores en la antología de John Ridley "American Crime" y en "Seven Seconds" de Netflix donde sorprendió en pantalla como la madre de un hijo asesinado por la policía.

Está nominada a mejor actriz de reparto en los Premios de la Academia, compitiendo contra actrices galardonadas con el Oscar como Emma Stone y Rachel Weisz.

“(Regina) ha sido fiel a esta industria por mucho tiempo. Se presenta a hacer el trabajo ya sea frente o detrás de cámara y la industria nota esto”, dijo Colman Domingo, quien interpreta al esposo de King en "Beale Street".

Una nominación diferente

King calificó la nominación como “extra especial” pues es su primera, la película también compite a mejor guion adaptado y mejor música original en los Oscar que se entregarán el 24 de febrero.

Ha brillado en pantalla desde que apareció en "227" de NBC en 1985. Sus créditos incluyen "Jerry Maguire", ''Friday", ''Ray", ''Boyz n the Hood", ''Enemy of the State" y "Miss Congeniality 2".

AP

Su paso a la televisión

King dejó los papeles en cine en favor de los de televisión para poder criar a su hijo, a quien suele llevar a las premiaciones.

“No quería que mi hijo estudiara en casa”, recuerda.

Obtuvo un papel estelar en "Southland" de TNT en 2009, como la detective Lydia Adams, un papel que originalmente no era para una mujer afroamericana.

Sus siguientes papeles en televisión fueron en "The Big Bang Theory", ''Shameless", ''American Crime", ''The Leftovers" y "Seven Seconds”.

"Pienso en mí como una pionera para los actores de cine que pasaron a la televisión”, dijo King.

