La Miss Guatemala celebra San Valentín de una manera muy peculiar junto a la PNC

Les comparto lo que fue mi pasarela en traje de baño de la competencia preliminar. Fue emocionante cumplir este sueño y se los quiero compartir porque todos ustedes son parte de esta experiencia. ¡Gracias a todos por todo su cariño y apoyo! ¡Vamos por más! 💪🤩 . This was my swimsuit competition performance. It was so exciting to make this dream come true and I want to share it with you because you are all part of this experience. Thank you all for all your love and support! Still more to come! 💪🤩 . #MissUniverse #CoronemosAGuate #MissGuatemala #MissGuatemala2018 #MissUniversoGuatemala #MissUniverse2018 #MissUniverso #MissUniverso2018 #ConfidentlyBeautiful #Guatelinda #Guatebella #Guatemala @MissGuatemalaUniverso @FansMissGuatemala2018 @missguatemala_fans