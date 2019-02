Con imágenes Marisol Santacruz confirma catálogo sexual de Televisa

Desde que Kate del Castillo reveló en 2017 la existencia de un catálogo sexual de actrices que fungían como damas de compañía, el escándalo sigue persiguiendo a Televisa

Tras esta revelación, solo algunas estrellas de sus telenovelas se ha atrevido a confirmarlo.

La más reciente fue Marisol Santacruz, quien trabajó en telenovelas de la empresa mexicana desde 1991.

La actriz explicó que aunque nunca la invitaron a participar, ella sí sabía del catálogo con el que se promovía a las actrices con publicistas y gente de poder.

"No sé en qué radicaba el que te pudieran invitar o no invitar (al catálogo). A lo mejor al catálogo ese no me invitaron porque han de haber dicho que era rebelde, 'capaz que le tenemos cliente y dice que no'. Porque mi carácter siempre fue difícil, muy sabido por todos los medios", dijo.

En entrevista que concedió al programa "De primera mano", confesó todo los detalles.

Las preferidas

Cuando le preguntaron si hubiera aceptado a realizar favores sexuales a empresarios, respondió: "De chavita una hace tantas tonterías, pero yo creo que no. Pero no me tocó".

Marisol, quien trabajó en telenovelas como "Carita de ángel", 'Cañaveral de pasiones", "Soy tu dueña" y "Carrusel de las Américas", resaltó que había favoritismo sobre algunas actrices sin talento.

"Siempre había favoritismo. Uno se preguntaba '¿por qué no se quedó la mejor?, ¿por qué se quedó ella, si no actúa bien?'. A veces dices: 'está bien que no me quedé yo, ¿pero ella?… Porque finalmente sabes del talento de los demás".

"Es muy notable cuando no había talento y tú tenías que ser el apoyo de la que ponían, porque a lo mejor sí estaba dentro del catálogo", aseguró Santacruz.

Más detalles

La actriz Alejandra Ávalos confirmó que el catálogo fue real y tenía fines sexuales. Ante los medios de comunicación, hace un año expuso:

"A mí me hablaron para pertenecer. Yo pensé que era broma, pero fue una realidad. Era ser dama de compañía de alguien, era prestarse a pasar una noche obviamente teniendo relaciones sexuales con alguna persona".

"Era para que te fueras a cenar con los clientes de Televisa, ese era el asunto. Era colocarte para que que te fueras a cenar o pasar la noche algún ejecutivo o alguna persona a la que le gustaría invertir en la empresa, era como un trato VIP a ese cliente".

"Eso te permitía tener estelares más rápido, tener constante trabajo con la empresa, que nunca te sacaran de las telenovelas, que estuvieras generando dinero, te permitía tener una situación privilegiada, entrar antes a las citas con los ejecutivos de Televisa, ser su amiga, y digamos que una actriz VIP".