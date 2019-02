¡"Roma" sigue acumulando premios! La película mexicana se impone en la gala de los BAFTA

La película “Roma” competía en siete categorías en los premios BAFTA, los cuales se celebraron en Londres.

Para sorpresa de muchos, el filme se convirtió en uno de los grandes favoritos de la velada. Durante la gala, el director, Alfonso Cuarón, y su protagonista, Yalitza Aparicio deslumbraron.

En está ocasión, el filme celebró tres nuevos premios. “Roma” se impuso en la categoría como Mejor fotografía, Mejor película de habla no inglesa, Mejor director y Mejor película.

Durante la ceremonia, Cuarón agradeció a “Netflix” por apoyar “un filme en blanco y negro sobre una empleada doméstica” y en un idioma que no es el inglés.

#EEBAFTAs Director nominee @alfonsocuaron discusses the 'personal journey' of making @ROMACuaron on the red carpet pic.twitter.com/pOU3USD0IS

— BAFTA (@BAFTA) February 10, 2019