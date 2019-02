Aunque no ganarán premio, BTS arrasa en los Grammy y fans enloquecen

Los integrantes de BTS llegaron a los Ángeles, California este domingo para participar en la ceremonia de los Premios Grammy 2019.

Durante su llegada la banda de K-pop desató furor en sus fans, quienes esperan con ansias verlos en los famosos premios, donde estarán por primera vez.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ya están listos para sorprender después de su exitosa participación en los American Music Awards 2019, junto a las estrellas del momento como Camila Cabello, Cardi B y Shawn Mendes.

A través de su cuenta de Twitter, los chicos de BTS se encargaron de subir varias fotos y videos sobre su larga travesía desde Corea hasta Estados Unidos rumbo a los Premios Grammy 2019.

Los premios nominó por primera vez al grupo surcoreano en una importante categoría: Mejor Diseño de Empaque, por su álbum de estudio "Love Yourself:tear" (2018).

Además, según informó el portal Varity, la banda estará encargada de entregar una categoría.

El evento que se está transmitiendo EN VIVO por el canal CBS, y en Latinoamérica por TNT y TNT Series ha sido vista por miles de ARMYs, quienes mediante redes sociales, manifestaban desde hace unas horas la emoción que sentían de ellos hayan sido invitado a este importante evento.

Sin embargo una última noticia ha generado la molestia de algunos fanáticos, pues se enteraron que su grupo favorito, no pudo imponerse en la categoría.

Durante la ceremonia no televisada se dio a conocer el ganador. El premio fue para "Masseduction".

El resultado dejó desconcertados a los ARMYs, quienes mediante las redes sociales no dudaron en manifestar su opinión luego que ellos no pudieran ganar.

Muchos fans se pronunciaron en Twitter, y pese a saber que su banda no ganó, destacaron que la nominación fue importante.

