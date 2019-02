Muere rapero inglés Cadet en accidente de auto

El rapero inglés Cadet murió el sábado en un accidente de auto cuando se dirigía a actuar en un concierto.

Los agentes del músico de 28 años dijeron que iba de pasajero en un taxi que chocó el sábado por la madrugada en el centro de Inglaterra. Debía actuar en la vecina Universidad de Keele.

La policía de Staffordshire dijo que dos autos chocaron en la aldea de Betley, 240 kilómetros al noroeste de Londres. Los dos conductores sufrieron heridas graves.

#Update We can confirm that the man who sadly lost his life in a road traffic collision in Betley this morning was Blaine Johnson, known as Cadet. He was aged 28 and from London. Our Serious Collision Investigation Unit continue to investigate. https://t.co/f9nb5QIl4G pic.twitter.com/GZJHBeihdZ

— Staffordshire Police (@StaffsPolice) February 9, 2019