¿Jacqueline Bracamontes conducirá La Voz... México de Azteca?

La actriz y conductora de televisión Jacqueline Bracamontes dijo que si aceptara estar en el reality musical La voz… México, en TV Azteca, sería sólo por una locura de amor, porque ama ese formato.

En declaraciones a la prensa aclaró que no va a conducir dicho concurso, porque "no hay propuesta alguna, estoy muy bien en Telemundo". Mencionó que si la vieron platicar con Alberto Ciurana, ejecutivo de la televisora del Ajusco, fue porque se encontraron en un evento.

"Platicamos como amigos y nos tomamos la foto, pero no hay nada con este concurso de canto que tanto amo y que me puso en shock cuando Miguel Ángel Fox me dijo (que se iba a Azteca)".

Por otro lado, aseguró que el próximo 14 de febrero festejará al máximo el Día del Amor y la Amistad en compañía de su esposo e hijas, en especial sus recién nacidas que le han llenado de nuevo su casa de un loco amor que le provoca una felicidad constante y la mantiene en óptimo estado de salud, así como con un cuerpo recuperado en pocas semanas.

“No me odien, pero creo que recuperé mi cuerpo porque aún estoy lactando, o tal vez porque sigo tomando unas vitaminas que me ayudaron con el embarazo y porque siempre he sido delgada, incluso ni chance he tenido de una depresión postparto”, concluyó.