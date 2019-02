Descubre cinco detalles ocultos del último tráiler de “Avengers: Endgame”

Falta muy poco para el gran estreno de “Avengers: Endgame”. Por el momento, Marvel sigue compartiendo adelantos fugaces del nuevo filme de superhéroes.

Recientemente, se estrenó un nuevo tráiler de la película que llegará a la pantalla grande el 29 de abril. Según el sitio “Gizmodo”, este último adelanto tiene varios detalles ocultos que te revelamos a continuación.

¡Mucho ojo a "Avengers: Endgame"!

Tony Stark no está solo

Dicha escena mostró a Tony Stark trabajando frenéticamente junto a Nébula. Se diría por tanto que es Nebúla es la que le rescata de la deriva espacial en la que le vimos en el anterior tráiler, pero es imposible estar seguro.

Cabe resaltar que Tony luce la misma camiseta oscura de tirantes que en el primer tráiler, y Nébula el mismo uniforme con que la vimos en “Infinity War”. Ambos parecen estar en una nave espacial.

Marvel

¿Está truncada esta toma para eliminar a alguien?

Esta imagen de lo que queda de los Vengadores mirando al cielo, es un poco extraña. El encuadre deja un hueco que parece fuera de lugar. Muchos fanáticos especulan que Marvel ha retocado la escena para eliminar a un personaje que no quieren que se vea, aún.

Marvel

Más pistas

Una cabaña junto al mar

Rocket Raccoon abre la puerta de lo que parece una cabaña junto al mar. Al fondo se divisan jaulas que parecen capturar peces o crustáceos. La principal teoría sobre la escena es que Rocket acude en busca de Thor, quien está en algún lugar de Asgard.

Marvel





Ha pasado mucho tiempo desde “Infinity War”

¿Alguien recuerda como estaba peinada Black Widow en “Infinity War”? Correcto, lucía una cabellera bastante corta. En esta escena del tráiler lleva el pelo completamente recogido. Es un peinado que solo puede hacer con la melena larga, y esa cantidad de cabello tarda meses en crecer, por no decir años.

Marvel

El Capitán América vuelve a tener su viejo escudo

La escena con más fuerza del tráiler es un primer plano del Capitán América ajustándose las correas del escudo, el gesto es muy significativo.

En primer lugar da a entender que ha dejado de ser un fugitivo. Pero también podría significar que no cuenta con el respaldo tecnológico de Stark, ya que el escudo no se sujeta mediante un imán como “Avengers: Age of Ultron”.