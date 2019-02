Aracely Arámbula revela finalmente si aparecerá en la serie de Luis Miguel

Mucho se ha rumorado al respecto de la segunda entrega de la exitosa bioserie sobre la vida de Luis Miguel. Hace un año, esta producción de Netflix escandalizó y causó furor entre los seguidores del cantante, quienes pudieron enterarse de detalles que no se conocían sobre la vida del “Sol de México”.

Aunque la segunda temporada no ha sido confirmada oficialmente, el público espera que pueda retratar las relaciones que el cantante tuvo con celebridades como Daisy Fuentes, Myrka Dellanos o Mariah Carey. La posible aparición de Aracely Arámbula ha generado varias especulaciones y finalmente la actriz decidió dejar en claro lo que piensa sobre figurar en esta producción.

Arámbula asistió al estreno de la película “La boda de mi mejor amigo”. En este lugar fue abordada por los medios de comunicación, quienes volvieron a tocar el tema sobre la serie y le preguntaron si estaba “lista” para aparecer en ella.

“Que lista ni que lista, ya están listos mis abogados. Ellos son los que van a estar listos…”, explicó la actriz.

“No, no vamos a salir en esa serie. No está autorizado mi nombre ni mucho menos el de mis hijos, y no quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturben porque no hay necesidad. El señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida, que para empezar no le gusta hablar de esa vida”, agregó.