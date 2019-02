Grettell Valdez y su foto desnuda frente al espejo que encendió las redes

Como muy pocas veces lo hace, Grettell Valdez sorprendió a sus 1.9 millones de seguidores al publicar una foto en donde se muestra desnuda frente al espejo.

En la imagen aparece de espaldas a la cámara pero el espejo captura toda su sensualidad, lo que provocó que le llovieran cientos de halagos en Instagram.

"Confía siempre en tus pensamientos, nunca fallan", escribió.

La villana de varios melodramas de Televisa recibió el apoyo de sus fans por dejarse fotografiar así y la incentivaron a que lo hiciera más seguido.

"Belleza de mujer"

"Siempre has sido una mujer ejemplar y hermosa en todos los aspectos"

"Estás radiante, linda figura"

"Muy artístico y excelente peinado",

Entre los halagos que recibió, también destacan los comentarios de algunos famosos como Claudia Álvarez, Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala.

Una nueva página en su vida

La actriz mexicana llegó al altar el 8 de diciembre con el empresario suizo Leo Clerc, en una ceremonia que se celebró en Acapulco.

Y aunque la boda se realizó con estrictas medidas de privacidad, pues ni familiares ni amigos pudieron tomar fotografías con sus celulares, ella recientemente compartió imágenes de ese día tan especial.

La pareja se comprometió en julio de 2018 tras una relación que hasta ese momento se había mantenido en secreto.

Cinco meses después de que se hiciera público en compromiso, la pareja llegó al altar en una ceremonia civil y espiritual a la que asistieron personalidades como Ariadne Díaz, Daniela Magun, Claudia Álvarez y Sherlyn.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando el hijo de Grettel, Santino, le dedicó unas emotivas palabras a la pareja, mismas que conmovieron a la actriz.

La artista estuvo casada con el actor Patricio Borghetti, de quien se divorció hace 10 años; sin embargo, ambos han logrado construir una muy buena relación por el bienestar de su hijo.

"Me divorcié hace 10 años y claro que me dolió el divorcio, pero yo me rijo con amor y lo único que me importa es estar junto a la familia y no perderme ningún momento. Agradezco tanto a Patricio como a Odalys que todo el tiempo cuando no está Santino conmigo me mandan fotos", indicó.