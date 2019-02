VIDEO. Alejandro Fernández sufre tremenda caída en pleno concierto

View this post on Instagram

El cantante #alejandrofernandez volvió a protagonizar un bochornoso momento mientras cantaba 'Mi gusto es', anoche en el palenque de Leon,Guanajuato. Según las malas lenguas dicen que andaba con copas de más, quiso sentarse junto a unas bocinas y terminó en el suelo. Parte de su equipo lo ayudó a levantarse, y aunque el momento desató gritos, risas y no mucha sorpresa en el público, hay otros que comentaron que 'da pena ajena', y que por el costo de los boletos esperaban algo mejor.