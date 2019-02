¡Rompe las reglas! Meghan Markle contratará a una “doula” para que le ayude con su parto

View this post on Instagram

– Yesterday, Harry and Meghan had a busy day in Bristol, South West England. They had a very nice welcome from the crowd. They went to the Bristol Old Vic, a theater in the city to meet members. They then visited an association, One25, which helps women. The day ended with a visit from "Empire Fighting Chance", an association that helps young people through boxing. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎭✨ – Hier, Harry et Meghan ont eu une journée bien chargée en événements à Bristol, dans le Sud-Ouest de l’Angleterre. Ils ont eu un très bel accueil de la part de la foule présente. Ils sont passés au « Bristol Old Vic », un théâtre de la ville afin d’y rencontrer des membres. Ils ont ensuite rendu visite à une association, « One25 », qui vient en aide aux femmes. La journée s’est terminée avec une visite de « Empire Fighting Chance », une association qui aide les jeunes grâce à la boxe. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎭✨