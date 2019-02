El encanto de Pedro Capó llegará a Guatemala y estás son sus confesiones

Siguiendo la tradición de las estrellas pop puertorriqueñas, Pedro Capó se ha convertido rápidamente en la próxima voz de reconocimiento global, y su carta de amor a su isla es un éxito mundial. A continuación, el artista nos habla sobre “Calma” y su próximo concierto en el país.

La entrevista

“Calma” ocupa el primer lugar en varios ránquines musicales, ¿cómo te sientes ante este logro?

No lo esperaba y estoy muy agradecido con la vida, con Dios y con los fanáticos que han hecho de la canción parte de su vida. Todos lo disfrutan como un verano eterno. Ahora lo que quiero es disfrutar este momento, son 20 años de carrera y este éxito es como un sorbo de agua en un desierto. Es una victoria muy bonita.

¿Dónde nace la canción y cuál es la historia detrás de ella?

Nació en mi estudio de grabación. Solamente queríamos hacer una canción, no estábamos buscando un hit, escribimos por satisfacción. De repente, yo quería conectar con mi infancia y cosas puras de la vida, y así conecté con los domingos que iba a la playa con mi mamá. Quería hacer una pausa y disfrutar de todos los regalos de la vida. “Calma” es un homenaje a Puerto Rico, el cual llega después de un proceso de sanación por el huracán que pasamos.

Después de este éxito, ¿qué tienes contemplado hacer?

Si fuera por mí, sacaría una canción cada dos días, pero la disquera dice que no es buena idea (risas). Es momento de disfrutar el presente. Lo que toca ahora es conectar con los países donde “Calma” ha sido un éxito. Voy a salir de las redes sociales y visitar esos lugares; además de tocar en vivo, quiero tener ese intercambio de energía, que al final es una manera de agradecer todo ese cariño que me dan. Siempre que tengo tiempo libre me voy al estudio, pero no queremos forzar las cosas.

¿Seguirás el mismo género musical que el remix de “Calma”?

Las grandes canciones también funcionan con guitarra y voz, en salsa, merengue o reguetón. Estoy disfrutando de ese sonido caribeño. Me interesa adaptarme a los tiempos, pero sin perder mi identidad, eso es algo que me divierte.

Solo éxitos

¿Cómo te fue con el disco “En la letra de otro”?

Funcionó muy bien. El día de mi cumpleaños (14 de noviembre) me dieron disco de oro y de platino, y el 15 de noviembre gané un Grammy por este proyecto. Fue algo muy arriesgado, tuve que pelear con mi propio ego y divertirme. Me alegra haber tomado el riesgo, que funcionara y que la Academia me reconociera.

Esta es la primera vez que te presentarás en Guatemala, ¿qué podemos esperar del show?

Estoy muy emocionado por tocar en Guatemala, será como una prueba de fuego con todo lo que está pasando con “Calma”. Tengo muchas ganas de estar con todos mis fanáticos y compartir escenario con Danny Ocean, La Factoría y Piso 21.

Pedro Capo se presentará en el Festival Kick Off!, el evento tendrá lugar este viernes 8 de febrero en Futeca Cardales de Cayalá a partir de las 3 de la tarde. Las entradas están a la venta en Todoticket y tienen un precio de Q700, Q500 y Q300.