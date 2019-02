Demi Lovato cierra su Twitter tras amenazas por "burlarse" del rapero 21 Savage

Demi Lovato se cansó de Twitter y el domingo decidió, de una vez por todas, eliminar la red social de su vida.

¿La razón? La cantante tomó esta drástica decisión tras recibir fuertes críticas por "burlarse" del rapero 21 Savage, luego de que fuera detenido por el servicio de inmigración estadounidense.

Al parecer el británico sobrepasó la estancia en el país que le permitía su visado, y tiene posibilidades de ser deportado.

"Hasta ahora los memes de 21 Savage han sido mi parte favorita de la Super Bowl", dijo la artista en su tuit.

Los comentarios no se hicieron esperar, incluso el rapero Offset le escribió para reprocharle sobre las burlas diciéndole que no podía hablar así de un compañero de profesión en una situación complicada, sobre todo después de lo que a ella le ha tocado vivir en los últimos meses tras su problemas de adicción.

Al final terminó perdiendo la paciencia ante los mensajes cada vez más ofensivos que estaba recibiendo, muchos de los cuales hacían referencia a su consumo de drogas y a la sobredosis que sufrió el pasado verano.

"Si van a atacarme por gastar una broma, al menos intenten decir algo original y que no tenga que ver con las drogas".

Poco después tuiteó: "F – k Twitter. Por eso que ya no tuiteó más". Acto seguido, la intérprete cerró su cuenta.

Más tarde la artista recurrió a su cuenta de Instagram para hablar de lo sucedido y señalar la razón que la llevó a cerrar su red social.

También expresó lo que en realidad quiso decir con el mensaje que generó toda la polémica en torno al británico.

"No me estaba riendo de que alguien fuera a ser deportado, sé que eso no es ninguna broma… JAMÁS me burlaría de algo. El meme al que me refería y que compartí hacía referencia a que tendría que escribir con pluma. Lo lamento si ofendí a alguien con mis palabras. Pero esa no es excusa para reírse de las adicciones de otra persona, y mucho menos de su sobredosis", finalizó.