Paloma San Basilio confiesa lo mucho que ama Guatemala y nos revela detalles de su concierto

El próximo 13 de febrero, la cantante Paloma San Basilio presentará su show “Más cerca” en el Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”. Muy emocionada por llegar de nuevo al “país de la eterna primavera”, la artista española reveló algunos detalles de su actuación.

Las entradas al concierto ya están a la venta en Todoticket y tienen un precio de: Q950, Q750, Q550 y Q350.

La entrevista

¿Qué podemos esperar de tu show en Guatemala?

“Más cerca” es un show para compartir. Después de tantos años en la industria musical, la experiencia es vital y es aún más emocionante si se comparte con la gente que te ha seguido. Este espectáculo es muy distinto, es algo que les va a gustar. En está ocasión compartiré mis pensamientos en voz alta, las cuales las acompañaré del sentimiento denominado amor. Intentaré resumir el trabajo que he llevado a cabo en las últimas cuatro décadas.

¿En qué estás trabajando actualmente?

Tengo treinta y tantos discos. Actualmente hay mucha gente produciendo y el mercado está saturado. Antes los discos en formato físico se vendían en grandes cantidades, y luego sacabas otro y pasaba lo mismo, eso te daba tiempo de quedarte en la memoria de la gente.

El último disco lo saque hace dos años y realice una gira. Ahora mismo, lo que quiero es pisar nuevos escenarios, lo que busco es transmitir emociones y hacer un buen trabajo teatral. Posiblemente haga en un futuro un material discográfico con mi hija.

¿Existe algún artista del momento al que admires?

Hay mucha gente estupenda. Las nuevas generaciones como la de Luis Fonsi, Pablo Alborán, Ariana Grande, Carlos Vives y Ricardo Arjona están haciendo un trabajo espectacular. Los artistas de hoy en día tienen más oportunidades.

Fan de Guatemala

Está no es la primera vez que vienes al país, ¿cuál es tu mejor recuerdo de Guatemala?

Es un país que me encanta. Siempre que puedo me escapo y me voy al Lago de Atitlán, es uno de mis lugares favoritos. Me encantan las zonas mayas de Guatemala. Los güipiles son un gran legado que tienen. Para mí siempre es un lujo visitar tu país. Amo Guatemala.

A lo largo de tu carrera, ¿cuál podrías definir cómo el reto más grande que enfrentaste?

La permanencia y evolución han sido grandes retos. Yo empecé en el mundo artístico en 1975 y pronto estaré llegando a los 45 años. A lo largo de todo este camino he aprendido a evolucionar, hice de mi carrera una forma de vida.

En 2016, en una entrevista enfatizaste que te gustan tus arrugas, ¿te siguen gustando?

Hay un punto de inflexión donde te comienzas a llevar bien con ellas. Primero luchas contra ellas, pero luego las vas aceptando. La vida nos demuestra que tenemos mucha esperanza de vida y oportunidades. Yo lo que les digo es que una arruga no debe atarlos a una butaca.