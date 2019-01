VIDEO. Alicia Machado confesó cuántas cirugías estéticas tiene

Alicia Machado no tuvo pelos en las lengua para confesar las cirugías que tiene durante una entrevista en el programa "Saga Live".

La exMiss Universo estuvo como invitada en el show de Adela Micha, acompañada del exfutbolista, Carlos Hermosillo.

Durante su estadía en el programa contó todos los detalles sobre su participación en la obra de teatro "Divinas", además respondió algunas íntimas preguntas.

Adela le preguntó a Machado si su belleza era completamente natural o se ha sometido a algún tipo de cirugía estética para realzar sus atributos, ella respondió.

"Ahorita soy ‘silicon free’, porqué como tuve cáncer de mamá, pues me tocó".

Ella confesó ser muy vanidosa, por lo que ha tenido que pasar por un proceso muy largo para poder reconstruir su seno.

"Ya me quedaron otra vez como de 18 (años)", confesó, sonrojando a los presentes.

Por último dejó ver que también tiene un lado altruista debido a que tiene una fundación "Mamis solas", que se encarga de brindar apoyo a las jefas de familia.

Se defiende

La actriz estuvo de visita en Guadalajara por la puesta en escena en la que participa, y que se presenta este jueves en el Teatro Galerías.

Acompañada de Patricia Manterola, ambas actrices debutarán en la puesta en escena, junto a Gaby Spanic, Ana Patricia Rojo, Jessica Coch y Ana La Salvia.

"Paty y yo somos amigas de hace muchos años, somos todas conocidas. El mensaje de la obra es esa solidaridad entre las mujeres, de empezar a querernos entre nosotras, a respetarnos, y apoyarnos, ese es el mensaje en Divinas", dijo.

Sin quererlo encendió las redes sociales con sus opiniones sobre la situación en Venezuela, pero también se revivió el tema de su relación con Luis Miguel.

"Yo estoy muy unida a mi familia. La situación en Venezuela cada vez es más complicada, más difícil, porque todos los días pasa algo. Toda mi familia está en Venezuela, estamos unidos, al pendiente y trato de estar apoyándolos en lo que puedo. Mi catarsis es ser actriz, que bueno que estoy en esta obra".

También dijo que le encantaban las redes sociales, aunque resaltó que no es una artista que se haya hecho ahí, además de que los haters significan un 2% para ella.

"A mi me dicen: 'que ojos tan feos tienes'… bloqueado. A nadie le permito nunca que me diga absolutamente nada. Tengo quien me aconseje, quien me critique, que es mi mamá, mi familia y la gente que me quiere, respeta y valora. Es una herramienta para informar a la gente que me quiere y respeta, es una manera de vender y tan tan. A nadie le permito que me diga nada negativo".