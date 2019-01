Kenny Man: “Los caballeros debemos conquistar a una mujer no solo con regalos”

El cantante panameño de música urbana, Kenny Man, realizó una gira por diferentes países de Centroamérica para promocionar el remix de su popular sencillo “Ni Gucci ni Prada”, que cuenta con la colaboración de Sebastián Yatra. Gracias a este éxito, fue reconocido con el Single de Oro.

El video de la canción ya cuenta con más de 18 millones de reproducciones en YouTube, mientras que la versión remix sigue escalando posiciones con casi 6 millones de descargas. El artista visitó la redacción de Publinews para hablar de su carrera y abrió su corazón sobre su pasado, su familia y reveló detalles de los futuros proyectos musicales que emprenderá este año.

Conversando con Kenny Man

Cuéntanos la historia de "Ni Gucci ni Prada". ¿Cómo surge esta canción?

El tema nació de una serie de eventos que me pasaron hace tiempo, como a los 23 años. La canción trata de dos personajes. Uno de ellos está soltero y no tiene ni un centavo, la otra tiene pareja, pero esa persona solo la llena materialmente. Aunque él es obrero de una construcción, ella lo busca porque pasan tiempo de calidad y le da cariño.

Yo canto desde los 12 años, pero no tenía un género definido. Siempre me ha gustado mucho el reggae, pero luego conocí el rap y me incliné por este género porque lo considero más artístico y menos popular. Pasé casi diez años metido en el rap y luego decidí involucrarme en la música comercial para poder ver un fruto del talento que Dios me dio. El tema lo elegí entre varias propuestas que tenía y nunca pensé que pegaría.

¿Por qué elegiste a Sebastián Yatra para el remix de esta canción? ¿Cómo fue trabajar con él?

Si hubiera metido a otro rapero en la canción, hubiera sido más de lo mismo. Mi voz es muy dura y nadie se esperaba que alguien como Sebastián Yatra colaborara en el tema. Él tiene un ritmo más lento y le dio un estilo de galán, sabe cantar muy bien y es una persona muy humilde. Fue un buen contraste entre el malo y el bueno (risas).

"Ambos coincidimos en que los caballeros buscamos mujeres que no sean interesadas y en que debemos aprender a conquistar a una mujer no solamente con regalos"

¿Quién es Kenny Man fuera del estudio de grabación y del escenario?

Soy una persona a la que le gusta estar encerrado, soy muy hogareño. Tengo tres hijos y me gusta estar con ellos en casa. Parece que tengo doble personalidad, porque cuando estoy en la calle me dan ganas de un trago o de fumar cigarrillos, pero en casa no lo hago.

"Admito que no soy un excelente esposo, pero soy un muy buen papá. Estoy pendiente de mis hijos, me encanta darles lo que yo nunca tuve y enseñarles a valorar las cosas"

¿Qué crees que se necesita para ser un artista exitoso?

Yo pienso que la clave es ser realista y no olvidarte de tus raíces. Saber de dónde vienes y a dónde vas.

Hace 10 meses yo estaba pidiendo fiado en la tienda para poder comer y darle de comer a mis hijos. Trabajaba tirando bloques en una construcción o lijando carros en un taller de mecánica. Todo esto cambió de la noche a la mañana y uno nunca sabe si las cosas pueden regresar. Le pido a Dios que no sea así, pero siempre que sea un trabajo honrado, yo estoy dispuesto a hacerlo.

¿Qué significa para ti trabajar con una disquera como Universal y obtener Single de Oro?

Al principio uno no se la cree ni lo digiere bien. Todo fue tan rápido que todavía parece mentira. He pasado tantos años intentando que mi música pegara, fue algo muy difícil. Valió la pena tanto sacrificio, golpe y esfuerzo.

Se siente sabroso saber que después que uno recorrió tantos obstáculos y pasó tantos problemas, llega una luz al final del túnel. Le doy gracias a Dios por ella.

¿Qué pueden esperar los fans? ¿Tienes algún nuevo proyecto en mente?

Viene un tema con Trapical Minds, pero todavía no tenemos el título. Trabajamos muy bien en el estudio y la pasamos muy bien. Cuando el remix de "Ni Gucci ni Prada" estaba a punto de salir, me escribió Zion para ofrecerme colaborar, pero el tema ya estaba listo. Quedamos de hacer otro sencillo desde cero y espero que venga muy pronto.

Recientemente me dieron la noticia que voy a grabar con un puertorriqueño que respeto mucho, pero todavía no puedo decirles quién es. También con un colombiano en un tema estilo jamaiquino que les va a gustar.