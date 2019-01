Ex de Kim Kardashian revela intimidades sexuales de la socialité

Kim Kardashian es una de las personalidades que siempre da de qué hablar. Actualmente uno de sus ex novios causó polémica por sus impactantes revelaciones sobre sus relaciones sexuales.

Según publicó la revista People, el rapero organizó una fiesta el jueves por la noche para que escucharan su nuevo álbum.

Este incluye una canción sobre la socialité con una letra sexualmente explícita, donde básicamente describe que abusa de ella:

"Agarré a Kim Kardashian por el cuello. La hice tragar a mis hijos hasta que se atragantó, joder", dice una de las frases.

El rapero y la empresaria tuvieron encuentros íntimos antes de que ella formara una familia con Kanye West, según publicó TMZ.

Tras estar en el ojo del huracán ha publicado varias "stories" en su Instagram en las que se mantiene firme en su postura.

"He dicho lo que he dicho. No empecé a rapear para ser un buen chico. Digo mis verdades a mis fans. Si no te gusta, no lo escuches. Que te jodan", escribió.

Instagram

Ella también está involucrada

Todo parece indicar que el artista tiene mucho que contar sobre las hermanas más polémicas de la farándula estadounidense, esta vez le tocó el turno a Kylie Jenner.

Ahora sale a la luz un nuevo video en donde revela otra fragmento del mismo tema en el que incluye a la más pequeña del clan Kardashian-Jenner.

"Su hermana hizo un billón con el maquillaje, yo solía hacerle los Frosted Flakes (un cereal) cuando se levantaba", señala.

Hace tiempo el rapero hizo una canción sobre las famosas hermanas, diciendo que había tenido relaciones con tres Kardashians. Al parecer se refería a Khloé, Kim y Blac Chyna, exnovia de Rob Kardashian.