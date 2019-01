Panchorizo regresa a la escena teatral con una gran “quijotada”

Luego de recabar cientos de historias y anécdotas junto a Ricardo Arjona en la gira “Circo Soledad”, Francisco Toralla más conocido como "Panchorizo", regresa a la escena nacional con una nueva pieza teatral.

Será el 3 de febrero cuando se estrene la obra “El bigote de El Quijote” en el Teatro Dick Smith del IGA a partir de las 11 de la mañana. La obra será exhibida todos los domingos de febrero y marzo.

La entrevista

¿Cómo nace la idea de está versión de Don Quijote?

Es un pendiente que tenía desde hace mucho tiempo. Todo empezó en 2001, cuando vivía en Barcelona, en ese entonces estaba muy de moda la imagen del pintor Salvador Dalí, así que probé ponerme el bigote y fue una sensación.

El Quijote es una obra monumental, meterse en ella y hacerle unos cambios fue una tarea titánica que me dejó devastado. El libro es un material de filosofía y de lingüística, y cada vez me dio más miedo, pero me atreví, incluso le hice algunos cambios a Sancho y a Dulcinea, a esta última la empoderé y la convertí en una mujer más radical.

Cabe resaltar que también ya estoy mayor, así que creía que ya estaba listo para una experiencia de este tipo. La obra la volví digerible para los niños, la hice más “divertidongui”.

Cuéntanos un poco más acerca de tu personajes…

Es unipersonal y representó a varios personajes: El primero es Cervantes, quien está encerrado en su habitación escribiendo la obra “Don Quijote de la Mancha”. No cabe duda que Don Quijote era como los cómics de esa época. Cervantes inventó a este personaje que es un superhéroe, pero en el fondo le recuerda a la humanidad que hay que ser un caballero y hay que luchar por los sueños. Además nos enseña que tenemos que tener utopías como la libertad, la justicia y la equidad. También hago los papeles de Sancho, Dulcinea y hasta del propio caballo. Todo esto resultó ser muy divertido, espero que para el público también lo sea.

La aventura "Circo Soledad"

¿Cuál es el mensaje que buscas dejar con esta obra?

El luchar por los sueños. Además quiero explicarle a los niños que a veces hay que ser un poco tercos para lograr lo que queremos. Hay que ser como Don Quijote, él era obsesivo con el tema de liberar a los oprimidos y siempre estaba en favor de la justicia. También estoy intentando que esta pieza no suene como a esos libros que nos hacen leer obligatoriamente en el colegio. He de confesar que a mí me costo leerlo, pero quiero que todo sea digerible para que los pequeños tengan un domingo intelectual en familia.

¿Cuáles son tus planes para este año?

Quiero hacer una gira por el país con esta obra. También quiero recuperar una comedia tributo a Frédéric Chopin. Además estoy involucrado en la Escuela de Circo Bartz; me apasiona mostrar este arte a los niños y a las niñas. También estoy haciendo algunos proyectos audiovisuales. Pero mi objetivo más grande es estar con mi hija, ya que estuve un poco separada de ella por la gira “Circo Soledad”.

Cuéntanos sobre tu aventura en "Circo Soledad"…

La vida es muy curiosa, porque yo le pedí entrar en un proyecto como esos a los 20 años, cuando yo andaba mochileando y la vida me lo dio 20 años después. La gira es un poco dura, porque en estos 20 meses estuvimos en más de 70 hoteles, tomamos más de 100 aviones, pero el mejor ejemplo era Ricardo, él es un tigre que siempre estaba animando a 40 mil personas.

Publinews Guatemala VIDEO. Panchorizo reta a Ricardo Arjona y se lleva una gran sorpresa El cantante guatemalteco Ricardo Arjona compartió en sus redes sociales el divertido momento que pasó con Panchorizo.

¿Qué se podría decir que aprendiste de Ricardo Arjona?

Básicamente es una quijotada ser artista. Hay que luchar con capa y espada por los sueños y deseos. Ese fue el máximo aprendizaje. Ricardo es un hombre muy disciplinado, estricto y muy puntual. Siempre estaba dos horas en la prueba de sonido, siempre se ensayaba. Era el concierto número 80 y él seguía ensayando con los músicos como si fuera el primer concierto. Esa fue la moraleja, luchar fuertemente, trabajar duro y no parar, siempre hay un público que está esperando. Si uno quiere entrar en la agenda cultural hay que trabajar muy duro.