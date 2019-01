Andrea Legarreta busca dejar "Hoy" y así lo confirma

Andrea Legarreta es una de las figuras más reconocidas de la farándula mexicana, su cara es es unas de las más importantes del programa "Hoy".

Lleva 20 años al frente de la conducción del matutino de Televisa, ha visto cambiar el elenco, los productores, y ha mutado junto al público.

Ella ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias que le exige estar dentro de este programa. Hacer equipo con nuevas celebridades, cambiar el formato una y otra vez, pasar por los mejores momentos y las crisis que todo proyecto tiene.

Durante una entrevista con Javier Poza, ella confesó que hubo varios momentos en donde dudó sobre su trabajo.

Se enfrentó a querer dejar el programa y buscar otras oportunidades dentro del mundo del espectáculo.

"Ha sido parte importantísima de mi vida y ya quizás no lo veo como un trabajo, pero, sin duda, también la otra parte me hace cosquillitas. También ha habido momentos en los que he renunciado. Televisa no me han dado la oportunidad, me han dado sus motivos y entonces accedo a seguir.

De pronto, he querido estar un tiempo fuera, un año sabático, hacer otras cosas y; sin embargo, las razones que me dan, son halagadoras y lindas que cuando lo analizo, digo: 'Bueno, quizás sí, no es el momento"", admitió.

Tras tantos años al frente del programa, ella cree que es hora de tomar un rumbo distinto, y que la decisión de dejarlo será a largo plazo.

Añadió que sería difícil irse, que lo extrañaría mucho, pero cuando está de vacaciones se da cuenta que se adapta a no estar.

Al final manifestó lo increíble que es trabajar en Hoy y cómo no se vuelve un trabajo rutinario aburrido.

"Al ser en vivo, aunque la gente no lo crea, es distinto siempre. Siempre hay algo nuevo que te espera, hay temas distintos, invitados. Además, me da la tranquilidad de estar en la parte que yo más amo, que es con mi familia. Con mis niñas poder hacer tareas, cuando Érik está aquí, poder comer juntos, hacer cosas juntos", indicó.

Belleza inigualable

La también actriz mexicana presumió sus atributos en una candente pose y sus fans estallaron de emoción.

Subida en unas escaleras y de espalda a la cámara. Así fue como se fotografió Andrea Legarreta para modelar su outfit del día, y compartirlo en su cuenta de Instagram, tal y como siempre acostumbra.

La conductora tenía la intención de promover el talento mexicano. Por lo que quiso mostrar desde todos los ángulos su chaqueta; sin embargo su cortísima minifalda se robó el show.