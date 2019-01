Napoleón Robleto: “Los abortos en Guatemala van en aumento y eso a nadie le preocupa”

View this post on Instagram

Desde que sentí que la música era lo único que quería hacer, me di cuenta de una cosa… No sería fácil. Empecé a buscar oportunidades desde los 16 años. Hice muchos castings donde por alguna razón no me aceptaban, toque muchas puertas y simplemente se mantuvieron cerradas para mi. No me quede tranquilo y seguí estudiando. Preparándome para lo que yo sabia que algún día llegaría. Seguro Dios vio tanto anhelo en mi corazón que me llevo a hacer el casting que me dio a conocer ante ustedes en Mexico. Una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Se lo que es tener el sueño de cantar, se lo que es faltar a muchas actividades sociales y familiares por ensayar, vocalizar estudiar etc. Se lo que se siente ser criticado por alguien más y tener el valor de volverlo a intentar porque seguiré luchando hasta alcanzar mis sueños. Mañana puede ser un día diferente en tu vida. Podrás tener la oportunidad de compartir con personas que tenemos los mismos sueños que tu. Ven, inténtalo ! Seguro va a valer la pena. Te esperamos en @ceaguatemala Cc. Arboreto San Nicolás El Naranjo z. 4 de Mixco 10 Am y Recuerda. #SomosCea