Edwin Luna revela detalles del destino y la fecha de su luna de miel con Kim Flores

Las buenas noticias no terminan por parte de Edwin Luna. Recientemente, el líder de La Trakalosa de Monterrey reveló el destino que tiene contemplado visitar como parte de su luna de miel con Kim Flores.

Recordemos que hace unos días, el cantante reveló que se casará el próximo 31 de julio en su natal Monterrey, México. En una entrevista con la revista “People”, el mexicano dio a conocer más detalles de lo que será su luna de miel.

“La boda es miércoles, yo trabajo jueves, viernes y sábado. Estoy convenciendo a Kim para irnos el lunes. Hay muchos lugares que no conocemos”, afirmó el exjuez de “La Academia”.

Asimismo, Luna aseguró que quisieran conocer Japón o Dubai. “Todavía lo estamos discutiendo. Pero lo más importante es la fecha, porque Kim se quiere ir al día siguiente de la boda, pero yo le digo que hay que trabajar, porque sino, con qué dinero nos vamos”, explicó Edwin.

Una gran boda

Por lo pronto, la pareja disfruta de estar juntos en familia con los hijos de cada uno y la pequeña Gianna en común.

Por su parte, la modelo guatemalteca, Kim Flores, dio a conocer detalles del vestido de novia que utilizará en el gran día.

Flores explicó a “People” que ya está ultimando detalles de su vestido y aseguró que será “grande y pesado”.

“Ya lo estoy haciendo. Yo tengo uno en mente que siempre he querido. Va a ser la única vez que lo use en mi vida, así que no me importa. Aunque me cueste, aunque me canse, es el único vestido que quiero”, comentó Flores.