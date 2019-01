Juanes se pronuncia entristecido por coche bomba en Bogotá

Mientras promovía su nuevo sencillo “La plata” en Los Ángeles, el rockero y activista colombiano Juanes se expresó muy angustiado por el ataque con bomba que dejó más de una veintena de muertos en Bogotá.

“Lo primero que veo en las noticias es, ‘¡uf! no puede ser que esto esté regresando otra vez’. Me angustia mucho eso, me da mucha tristeza”, agregó el artista.