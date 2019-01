FOTOS. Así ha crecido la hija de Mónica Spear, la ex Miss Universo asesinada

View this post on Instagram

#MayaBerrySpear ayer en el parque en su "scooter". Me pidió q pusiera esas fotos para tenerlas aquí en el futuro. Me preguntó: "Grandpa, como tomaste esa foto? Tu estabas muy lejos!" Le dije: " Estudiando Maya, cuando lo haces con tesón vas mejorando en la disciplina que te propongas aprender y con la ayuda de los consejos de mis amigos fotógrafos, como @ipaniza , @luisbonetti_photo y @barag003 "