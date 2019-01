Muere la actriz Maty Huitrón, mamá de la productora Carla Estrada

View this post on Instagram

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Maty Huitrón. Actriz de renombrada carrera que últimamente se dedicaba a liderar la “Casa del actor”, lugar de retiro de muchos compañeros del medio artístico. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. En especial a su hija, la productora Carla Estrada.