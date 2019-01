FOTOS. Gaby Asturias impacta a sus seguidores con radical cambio de look

View this post on Instagram

Momentos que me liberan, que me hacen feliz, donde puede ser como soy, donde lo negativo no daña y mi alma se hace fuerte. Amo amo amo ser una viajera, soñadora, loca y divertida, amo aventurarme, cada viaje me muestra que la vida hay que disfrutarla cada segundo, hoy decreto que voy a recorrer el mundo, porque me lo merezco y he trabajado para ello, lo voy a hacer sin miedos, sonriendo y aceptando nuevos retos.💋🙇🏿‍♀️ #MiVidaSinRetosNoTieneSentido #BeYourself #SoyFelizAMiManera #TrabajarParaVivirYDisfrutar #traveler 🛩 🌎 🙋🏿‍♀️💋❤️ #WorldTraveler #Lugaresqueamo #lugaresdepaz #cayecaulker #belizeisland . . 📸: @gerrybadillo (Gracias amigo por ser como eres y por llenarme de tu energía, te quiero y nos vemos pronto)