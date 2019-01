Gregorio Pernía revela el secreto del éxito de “Sin senos sí hay paraíso”

La historia de Catalina Santana (Carmen Villalobos), quien busca alejar a su familia del mundo de la violencia, la prostitución y el narcotráfico, ha generado polémica por las temáticas que trata. Pero asimismo ha forjado una audiencia fiel que sigue la historia de canal en canal.

Gregorio Pernía, quien interpreta al eterno amor de Catalina, habló sobre la serie, su personaje y lo que ha significado para él hacer parte de "Sin senos sí hay paraíso" durante estos años.

La entrevista

¿Cómo ha sido el crecimiento de esta serie, que cada vez está en más canales y plataformas?

Es un proceso, y yo creo que los procesos son más importantes que el resultado. Es una historia que lleva 10 años contando la realidad de lo que pasa en Colombia y en muchas partes del mundo. Está escrita por Gustavo Bolívar, que tiene toda la capacidad para escribir este tipo de historias. Tiene el respaldo del público. Sin ese respaldo no habría rating. Yo también me sorprendí de ver cómo "Sin senos sí hay paraíso" superó programas de otros canales tradicionales.

¿En qué radica el éxito de esta historia?

Hay amor, hay acción, están todos los ingredientes para que sea una buena serie y hay una realidad de la que siempre hemos hablado. Es lo que estamos viviendo en este momento, que vincula cosas de política, prostitución, narcotráfico, mostrándole la verdad a la gente de lo que pasó y por qué viene de hace años.

Es una historia que viene desde Pablo Escobar, entonces hay que contar esa verdad, y a la gente le gustan ese tipo de historias.

En esta serie tenemos varios personajes femeninos fuertes, ¿qué le agregan estas voces al relato?

Son varias cosas, están las voces de las mujeres, está la historia del narcotráfico, de la política. En el caso de Catherine Siachoque viene una historia divina, que es la reivindicación de su personaje, una historia de amor bien bella. Los protagonistas son varios ahí.

Más de "el Titi"

Hablemos de su personaje, Aurelio Jaramillo alias el Titi, ¿qué rasgo de esa personalidad es la que más le gusta?

Lo que más me gusta del personaje es el cheque (risas). ¡No, mentiras! "el Titi2 es un personaje que me abrió un espacio internacionalmente junto a Carmen Villalobos, Fabián Ríos, Ramiro Meneses. Con ese personaje pude hacer otros como "Corazón valiente", "Los tres caínes", etc.

Hubo varias novelas gracias a"Sin senos sí hay paraíso". "El Titi" es un tipo espontáneo, tiene muchas cosas que de alguna forma son de uno. Tiene una personalidad abierta. También sufre del daño más grande, que es el poder, eso es lo que más le daña la cabeza a un ser humano.

Majida Issa alguna vez habló sobre cómo "la Diabla" era un personaje difícil en el sentido de que es una mujer muy distinta a ella, con una negatividad muy fuerte, ¿alguna vez sintió algo así con "el Titi"?

¡No! Majida es "la Diabla" en la vida real (risas). No, pero sí es difícil, mira lo que le pasó a María Fernanda Yepes, ella rechazó volver a ser un personaje que sea negativo en su vida.

Yo creo que de alguna forma se equivoca, porque es un trabajo y la historia hay que contarla. No importa ser uno un psicólogo, un loco, un travesti, no sé. Hay que contarla, y para eso están los actores. A mí no me ha pasado algo así, yo estoy feliz. Estoy en un momento tan bonito de mi vida, en muchas cosas. Si vienen más temporadas, en nombre de Dios, como actor lo haré y tendré la remuneración económica además del cariño de la gente, que es lo más bonito.