El rapero Boots Riley llega en una bata de baño a la alfombra de los Critics' Choice

Este domingo se lleva a cabo la vigésimocuarta edición de los Premios de la Crítica Cinematográfica, conocidos como Critics' Choice Awards.

Los famosos ya empiezan a aparecer en la alfombra azul, como siempre algunos acaparan la atención más que otros por sus atuendos.

Foto: AFP

Este es el caso del Boots Riley, el rapero y actor que protagoniza y dirige la cinta "Sorry To Bother You".

Como es usual en él, esta vez llegó con una bata de baño de colores dejando a muchos asombrados.



La premiación celebra lo mejor del cine y televisión del 2018.

La edición 24 se desarrollará en vivo hoy domingo 13 de enero en The Barker Hangar, Santa Mónica, California. El anfitrión de esa ceremonia será el actor estadounidense Taye Diggs.

Desde hace 24 años, más de 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá, organizados por la BFCA (Broadcast Film Critics Association) y la BTJA (Broadcast Television Journalists Association), se juntan para reconocer lo mejor de la cinematografía y la televisión de la temporada.

The favourite destaca con 14 nominaciones, incluyendo la categoría Mejor película, en la que también están Black Panther y First Man, con 12 y 10 nominaciones, respectivamente.