¿Dónde ver los Critics' Choice Awards 2019?

Los Critics' Choice Awards 2019, ceremonia en la que los críticos eligen a sus favoritos en cine y televisión, se realizará hoy en The Barker Hangar (California, EE.UU.).

Taye Diggs conducirá la entrega de los premios número 24, donde HBO y Netflix encabezan la lista de nominaciones en series.

"The Favourite", "Roma", "Green Book", compiten como Mejor Película Drama.

LATINOAMÉRICA: Si vives en Guatemala, Perú, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile o Argentina, podrás verlos por el canal TNT (en español) o TNT Series (idioma original).

FECHA Y HORA

It’s #CriticsChoice day! Always my personal favorite awards show cause I get to vote and I get to go. Tune in to @TheCW tonight to watch live! *Pictured: Four films I voted for in multiple categories* pic.twitter.com/B81kANqpmg

— Erik Davis (@ErikDavis) January 13, 2019