Carole King se presenta en musical en Broadway sobre su vida

La concurrencia que acudió a un teatro de Nueva York para ver “Beautiful”, sobre la vida de Carole King, recibió una sorpresa cuando la propia King salió al escenario a entonar la última canción de la obra, en celebración del 50mo aniversario del musical en Broadway.

El teatro Stephen Sondheim estalló en aplausos y vítores cuando King salió el sábado por la noche a cantar "Beautiful", la última canción de la obra, acompañándose al piano.

"Es como un milagro que este espectáculo haya durado cinco años, porque muchos no lo hacen. Y es testimonio, creo yo _la gente dice ‘de la música’_ pero el libreto es muy bueno, así como la dirección, las luces y los escenarios. Es realmente una producción muy bien preparada”, dijo King en una entrevista con The Associated Press tras la presentación.

King ha cantado durante los encore a lo largo de los cinco años, pero nunca se había presentado en la obra propiamente dicha.

En la última escena del musical _ que se desarrolla durante su famoso concierto de 1971 en el Carnegie Hall _ King, de 76 años, interpretó una versión mucho más joven de sí misma al remplazar a Chilina Kennedy, que regresó recientemente a la producción en Broadway tras interpretar el papel de King en la gira por Norteamérica.

King y el reparto seguidamente cantaron "I Feel the Earth Move" tras las ovaciones, mientras la audiencia bailaba y aplaudía al compás. La cantautora y Kennedy se tomaron de las manos y saludaron al público mientras recibían flores del reparto.

"Todo el mundo vinculado con este espectáculo coincide en que las personas a quienes tenemos que agradecer más son ustedes, el público”, dijo King a la concurrencia.

"Es gracias a ustedes, ustedes que han venido más de una vez… dos, tres veces”, dijo. “He sabido que gente que ha traído amigos y familiares y compartido el gozo y el amor. Es increíble”.

"Si siguen haciendo eso, quién sabe si me presento de nuevo”, bromeó.