¡Rompe el silencio! Fernando del Solar revela detalles de su esperado regreso a la televisión

Los matutinos “Venga la Alegría” y “Hoy” han quedado en el pasado para Fernando del Solar. El famoso actor mexicano está listo para regresar a la pantalla chica, y recientemente reveló cual sería su nuevo destino.

Fer, es uno de los presentadores más queridos de México, por lo que ya se está alistado para aparecer en un nuevo proyecto televisivo.

Según reveló el portal de la revista “Hola”, Del Solar explicó que en los próximos días estará formando parte del programa “Bla Bla Show”, una propuesta de la empresa MST TV.

“Tras estar en varias televisoras, al fin encontré un grupo aclamado por su forma de trabajar y con el que me puedo comunicar. La primera emisión será el 21 de enero. Además contaré con la presencia de Vielka Valenzuela, Mónica Noguera, Claudio Rodríguez y Sarah Bustani”, afirmó el conductor.

Un proyecto más humano

Fernando del Solar, quien escribió un libro sobre su lucha contra el cáncer, explicó que lo más importantes sentirse feliz y a gusto en todos los sectores. Esa fue una de las razones del porqué buscó un trabajo que no lo desgastara tanto.

Asimismo, “El Universal” reveló que Fernando estaría en una sección en la que contaría su historia de superación. De esta manera, el presentador pregonaría con el público a través del tema humano.

“Le he tomado el gustito a hacer cosas más con el corazón, más artesanales, no tan grandes producciones. Me di cuenta de que necesitaba esta parte: el cariño y la contención de la producción. Además de trabajar con amigos y no estar en constante competencia”, puntualizó Del Solar.