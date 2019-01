Edwin Luna confirma la fecha en la que celebrará su boda con la modelo guatemalteca Kim Flores

View this post on Instagram

Listos para esta gran noche cantarle a la #VirgenMorena. #MiAmor @kimfloresgz hoy ha sido un gran día como muchos que este 2018, estoy feliz por que se que llegarás tan lejos con estos nuevos proyectos y #Dios tiene grandes planes para ti. Gracias a #Dios que pone en nuestro camino mucha gente que nos ayuda a cumplir metas y proponernos otras nuevas, que el día de mañana te vaya aún mejor en tus reuniones y solo sea el comienzo de una nueva etapa en tu vida. #AmoMiFamilia #GraciasADios #AgradecidoConLaVida #EnamoradoDeTi #GranMujer