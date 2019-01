Actor de Televisa revela bisexualidad frente a su esposa y así reacciona ella

Después de darse a conocer que Mariana Garza y Pablo Perroni se encontraban con problemas en su matrimonio, luego de que ella lo descubriera siendo infiel con otros "hombres".

El actor mexicano se presentó en conferencia de prensa, junto al elenco de la obra Happy, para anunciar el regreso de la puesta en escena, y aprovechó para confesar su bisexualidad.

"Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de una mujer o me puedo volver a enamorar de un hombre. Estamos en 2019", expresó Perroni.