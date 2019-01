Se burlan de Galilea Montijo al hacer el ridículo hablando de la cinta "Roma" y no saber nada

Tras el avasallador éxito de la cinta "Roma" en los Golden Globes 2019, todos se han sumado al furor y Galilea Montijo no fue la excepción.

Durante el programa Hoy los conductores ovacionaron al cineasta Alfonso Cuarón y Galilea quiso expresar su entusiasmo.

Sin embargo, la presentadora cometió un error que no pasó desapercibido en redes sociales y los usuarios no perdieron el tiempo para burlarse de ella.

Momentos más adelante su compañera Andrea Legarreta le hizo notar su confusión al explicarle que la trama se desarrolla, en realidad, en la colonia Roma de la Ciudad de México.

"Si está en Venecia y (la película) habla de Roma, pues yo dije… Entonces le hubiera puesto Colonia Roma y a lo mejor le entiendo", bromeó.

Andrea Legarreta corrigiendo a Galilea Montijo, que tal que le responde algo como "AAAAAH! La colonia Roma… Bueno eso a mi no me afecta porque yo vivo en las lomas" 😄🤦🏻‍♀️ par de sonsas. pic.twitter.com/BGuhx7W2hD

@GalileaMontijo no está mal que no hayas visto #Roma y no supieras de qué se trataba, y que el prompter no te ayudara, pero, por qué pronunciar Venecia como si estuvieras en España, que más pareció zipizapo porque tampoco en España hablan así

— Virgilio Flores (@villofp) January 8, 2019