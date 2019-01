El secreto mejor guardado de Ashton Kutcher que su hermano gemelo reveló

Ashton Kutcher ama tanto a su gemelo que quería entregar su propio corazón a Michael cuando necesitaba un trasplante a la edad de 13 años.

Michael, quien vive con parálisis cerebral, un trastorno del movimiento permanente, ha dicho que "aprecia profundamente" que él estuviera dispuesto a renunciar a su propia vida para salvarlo.

Sin embargo, antes que eso sucediera se encontró otro donante adecuado.

Al recordar la generosidad de la estrella de "The Ranch", Michael dijo:

"Es solo que no puedo encontrar las palabras. Es una conexión que no se puede explicar. Con toda seriedad, estamos muy conectados. Es un honor, un aprecio profundo y un profundo amor por alguien que sacrificaría eso por ti. Realmente no puedo expresarlo con palabras".

Foto: Instagram

En una entrevista, el actor indicó que su hermano le enseñó que las personas no son creadas todas por igual y que Michael no quiere que la gente "sienta lástima" por él, porque no cree que sea "el extremo equivocado" al nacer de manera diferente.

"No nacemos iguales, pero eso es todo. Está bien. Puede que se piense que estoy en el extremo equivocado, pero tengo el trasplante y la discapacidad y todo, pero en mi opinión, estoy en el extremo correcto".

Foto: Twitter

¿Por qué invierte en startups?

A la hora de invertir, el esposo de Mila Kunis parece tener un ojo invencible: ha puesto dinero en Airbnb, Spotify y Uber, entre otras compañías reconocidas, mucho antes de que se supiera si funcionarían bien o le dejarían ganancias.

"Evalúo las inversiones de acuerdo con dos vectores: ganancias y felicidad", explica.

Según dice, lo primero que se pregunta es si el capital tendrá un potencial para generarle ganancias de 6 a 10 veces su inversión en un lapso de 5, 8 o 10 años.

Si la respuesta es no, quizás no sea conveniente la inversión, explica. Sin embargo, agrega, no es el único factor que lo guía: si considera que la compañía en cuestión podría solucionar un problema importante, entonces invierte.