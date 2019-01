FOTOS. Miss Guatemala 2018 sorprende con radical cambio de look

View this post on Instagram

Para este Año Nuevo quisiera compartirles un fragmento de uno de mis poemas favoritos, atribuido a Walt Whitman: “Somos seres, humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y tambien es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia… Pero no dejes nunca de soñar, porque sólo a través de sus sueños puede ser libre el hombre…” Comparto también este pensamiento con nuestros PNC, con quienes tuve el honor de convivir hoy, un momento agradable. Les deseo un Feliz Año Nuevo a Guatemala y al mundo, que en el 2019, se cumplan todos sus sueños y alcancen las metas que se propongan For this New Year I would like to share with you a fragment of one of my favorite poems, attributed to Walt Whitman: “We are beings full of passion. Life is desert and oasis. We breakdowns, hurts us, teaches us, makes us protagonists of our own history.” Also, I shared this thought with our PNC, who I had the honor to live together a really pleasant moment today. I wish Guatemala and the world a Happy New Year, and in 2019, may all their dreams come true and may they achieve the goals they set for themselves. #missguatemalauniverse #happynewyear #happy2019 #loveyou #beadreamcatcher #thanksgod🙏 #thanks2018