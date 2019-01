La foto de Gabriel Soto e Irina Baeva confirmando su amor recibe amenazas de muerte

View this post on Instagram

… y tal vez, él sólo haya sido creado para estar un instante al lado de tu corazón… ❤️ Ivan Turgueniev ……… ……… styling. @jimcasablancas | @sosvestidos | make up. @alfredmkup | hair. @iamhairpanque @beautylabmx 🥰🔝 || la noche de anoche.