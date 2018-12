Famosos guatemaltecos confiesan cuales son sus rituales para recibir el Año Nuevo

Ya estamos en la cuenta regresiva para despedir el año, y para iniciar el 2019 con el pie derecho hay cientos de rituales que “ayudan”.

A continuación, algunos famosos guatemaltecos confiesan cuales son los rituales que realizan año con año.

¡Los rituales!

Sandy Méndez

La conductora guatemalteca afirma que todos los años realiza el ritual de la maleta. “Este ritual siempre me funciona. Trato de hacerlo el 31 antes de la medianoche”, explica la presentadora del programa “¡Qué Chilero!”.

Hancer

El cantante afirma que todos los años, antes de que finalice el 31, escribe una canción. “Lo hago para que el nuevo año esté lleno de prosperidad y creatividad. No importa el género musical, lo importante es despertar la creatividad”, añade el intérprete.

Carlos Peña

“Yo personalmente más que hacer un ritual, siempre le agradezco a nuestro Señor Jesucristo por dejarme terminar con vida un año más”, señala el cantante guatemalteco.

Kim Lou

La intérprete de “Dreamboy” comenta que ella hace dos listas; en una escribe todo lo que desea para el próximo año y en la otra se despoja de lo malo o negativo del año. “Ya que las tengo listas, enciendo la chimenea y las quemo”, añade Lou.

Goyo de León

El locutor resalta que a la medianoche del 31 de diciembre se come 12 uvas. “Con cada una me pongo una meta. Pero trato de hacerlo no tan fantasioso. Me gusta que sean metas a corto y mediano plazo”, agrega Goyo.

Keila Rodas

La actual Miss Mundo afirma que es una persona supersticiosa. Dentro de su lista de rituales está regalar nueces, almendras y avellanas a los vecinos, lo cual es símbolo de prosperidad. Además decora su casa con flores con el fin de atraer energía positiva. “El 31 de diciembre visto con cualquier color pero combinado con dorado para la buena suerte” afirma la modelo.